15 لاعباً يمثلون الإمارات في الألعاب «الشاطئية الخليجية»

أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد مشاركة 15 لاعباً ولاعبة، ضمن قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الثالثة «مسقط 2025»، من السادس إلى 11 أبريل المقبل.

ويخوض المنتخب خلال الألعاب الشاطئية الخليجية منافسات الوثب الطويل، والوثب الثلاثي، والوثب العالي، وسباق الميل (1600 متر)، وسباق التتابع 4×60 متراً.

وتضم القائمة معاذ فوزي، ونصيب سالمين، ومحمد النوبي، وسالم علي، وسالم البلوشي، وسعود الزعابي، ومحمد الحمادي، وفاطمة البلوشي، ومهرة أنقيليا، وعلياء الحمادي، وعبير البلوشي، وفاطمة الشامسي، ورقية المرزوقي، وفاطمة خليل، وجواهر فريد. ويترأس البعثة الإدارية والفنية علي البدواوي، إلى جانب الإدارية مروة الجسمي، والمدربين محمد حسن النويري، وحمدي الذويبي.