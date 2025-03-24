منتخب الجودو يشارك في بطولة آسيا للكبار

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة منتخب الإمارات بقائمة مؤلفة من 9 لاعبين ولاعبة واحدة في بطولة آسيا للكبار لعام 2025، التي تقام في تايلاند خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل المقبل.

وتندرج المشاركة ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم المقررة في المجر منتصف يونيو المقبل، ثم بطولة أبوظبي "جراند سلام" في أكتوبر 2025.

ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، إضافة إلى اللاعبين نارمند بيان، وناجي يزبيك (وزن 66 كجم)، ومحمد يزبيك (وزن 73 كجم) ، وكريم عبد اللطيف (وزن 73 كجم)، وطلال شفيلي، وعمرو جاد (وزن 81 كجم)، وسليمان إبراهيم (وزن 90 كجم )، وظفار كوسوف (وزن 100 كجم)، وعمر معروف (وزن فوق 100 كجم)، وبشيرات خرودي ( وزن 52 كجم).

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن برنامج المنتخب الأول يسير وفق المخطط له للوصول لبطولتي العالم في المجر، وأبوظبي "جراند سلام"، من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.