شباب الأهلي يضرب موعداً مع الجزيرة في نهائي كأس المحترفين

ضرب شباب الأهلي موعداً مع الجزيرة في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، بعد تعادله مع الشارقة 2-2 على استاد راشد، الأحد، في إياب الدور نصف النهائي، مستفيدا من فوزه ذهاباً خارج ملعبه 3-1.

وبتلك النتيجة يثأر «فرسان دبي» من الشارقة الذي كان قد أقصاه من قبل أيام من «دوري أبطال آسيا 2» بركلات الترجيح.

ولم يقدم شباب الأهلي العرض المنتظر منه في الشوط الأول الذي ذهبت فيه الأفضلية للشارقة الذي تمكن من الهجمة الأولى في التقدم عن طريق غيلهيرم بيرو، بعد تمريرة مثالية تلقاها من محمد عبدالباسط في مكان مثالي أمام المرمى ليضعها على يسار الحارس «12».

وتابع الشارقة أفضليته، وكاد عثمان كامارا أن يُضيف الهدف الثاني بفضل تمريرة تايرون كونراد، ليتألق الحارس حسن حمزة، في إبعادها لتصل بعد ذلك إلى غيلهيرم بيرو الذي تابعها في المرمى ويبعدها الدفاع قبل أن تتجاوز خط المرمى «34».

وحضر شباب الأهلي هجوميا للمرة الأولى في الشوط الأول عبر رأسية مؤنس دبور التي غمزها من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن «40».

وفي الشوط الثاني، تمكن أصحاب الأرض من إعادة المباراة لنقطة البداية من ضربة جزاء نفذها كارتابيا بنجاح بعد خطأ ارتكبه عادل تاعرابت في يوري سيزار داخل الصندوق «51».

ولم يستسلم الشارقة الذي واصل مساعيه للعودة للتقدم من جديد، وتحصل هو الآخر على ضربة جزاء، بعدما أسقط إيغور غوميز سالم سلطان داخل الصندوق، لينجح شاهين عبدالرحمن في ترجمتها لهدف «62».

ونجح شباب الأهلي في تعديل النتيجة مجددا من ضربة جزاء أيضا بعد تدخل تقنية الفيديو «الفار»، على إثر لمس الكرة ليد تايرون كونراد من عرضية كارتابيا الذي نفذ الضربة بنجاح على يسار الحارس «68».

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الشارقة ماجد راشد في الدقيقة «84» ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.