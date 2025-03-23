الأرجنتين على مشارف مونديال 2026

باتت الأرجنتين حاملة اللقب على مشارف التأهل إلى مونديال 2026 في كرة القدم، بعد فوزها على مضيفتها الأوروغواي 1-صفر، بهدف تياغو ألمادا.

ويعتبر الفوز التاسع للأرجنتين في 13 مباراة، علماً بأن خسارتها الوحيدة تحققت أمام الأوروغواي في نوفمبر 2024. وبحال فوزها على غريمتها البرازيل بعد غدٍ في بوينس آيرس، ستصبح الأرجنتين أول منتخب من أميركا الجنوبية يضمن تأهله رسمياً إلى المونديال المقرر العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة الموحدة بـ28 نقطة، بفارق ست عن الإكوادور وسبع عن البرازيل، وتحتل الأوروغواي المركز الرابع (20 نقطة)، بفارق الأهداف عن باراغواي.