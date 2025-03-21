اليابان أول منتخب يتأهل لمونديال 2026

فازت اليابان (2-صفر) على البحرين في سايتاما، أمس، لتصبح أول منتخب يتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026، وتمدد سلسلة ظهورها في النهائيات لثماني مرات متتالية.

وستقام النسخة المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي الأولى التي تضم 48 فريقاً بعد زيادة المنتخبات من 32 في نسخة قطر 2022.

وسجل دايتشي كامادا وتاكيفوسا كوبو هدفي اليابان في الشوط الثاني، ليحجز فريق المدرب هاجيمي مورياسو مكانه في النهائيات العام المقبل، وضمن هذا الفوز إنهاء اليابان المجموعة في أول مركزين، إذ تتصدر المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة بفارق تسع نقاط عن منتخب أستراليا الثاني قبل ثلاث جولات على نهاية الدور الثالث من التصفيات.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين ينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة للملحق العالمي.

وحلَّ كامادا لاعب وسط كريستال بالاس بديلاً ليضع اليابان بالمقدمة في الدقيقة 66، وأضاف كوبو الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من النهاية، ليعزز منتخب اليابان صدارته للمجموعة الثالثة.