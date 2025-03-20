لماذا أوقف الحكم مباراة المنتخب امام إيران بعد 10 دقائق؟

أوقف الحكم الكوري الجنوبي هيونغ جين كو مباراة المنتخب الوطني ونظيره الإيراني في الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في استاد أزادي في طهران، وذلك بعد مرور 10 دقائق فقط على بدايتها.

وتوقفت المباراة في الدقيقة العاشرة بعد خروج أحد أبراج الإضاءة عن الخدمة، وانتظر الحكم ولاعبو المنتخبين لمدة ربع ساعة في أرضية الملعب في انتظار إجراء عمليات الصيانة للبرج المعطل.

وبعد ربع ساعة، وجّه الحكم الكوري لاعبي الطرفين للعودة إلى غرف تبديل الملابس لحين اكتمال عملية إصلاح العطل.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الطرفين لحظة تعليق المباراة.

يُذكر أن العاصمة الإيرانية طهران تشهد حالياً أمطاراً متواصلة.