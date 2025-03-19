ماذا قال مدرب منتخب الإمارات قبل لقاء إيران بتصفيات كأس العالم؟

أكد مدرب المنتخب الإماراتي الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو أن الأبيض سيعمل جاهداً للخروج بنتيجة إيجابية أمام نظيره الإيراني في المباراة المقررة الخميس على استاد أزادي في طهران ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال بينتو في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: "مبارياتنا مع المنتخب الإيراني دائماً ما تكون قوية ومثيرة. عملنا خلال الأيام الماضية على تجهيز اللاعبين وطموحنا الخروج بنتيجة إيجابية أمام منتخب قوي يلعب على أرضه وبين جمهوره".

من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني كوامي كويدو: "تنتظرنا مباراة قوية أمام منتخب إيران، ونحن على أهبة الاستعداد لهذه المواجهة من جميع النواحي الفنية والمعنوية. سنلعب من أجل نتيجة إيجابية تعزز موقعنا في المجموعة وثقتنا بأنفسنا كبيرة جداً".