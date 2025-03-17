منصور بن محمد: النجاح الكبير لدورة ند الشبا يعزز مكانتها في صدارة الأحداث الرياضية بدبي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دورة ند الشبا الرياضية التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حققت تطوراً ونجاحاً كبيراً على مستوى الرياضة التنافسية، والرياضة المجتمعية في الدولة على مدار 12 نسخة حافلة بالمنافسات الرياضية في مختلف الرياضات، بمشاركة نجوم الرياضة العالميين المحترفين، وكذلك الهواة من مختلف الفئات.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنجاح الكبير لدورة ند الشبا الرياضية، والمستوى المتميز لمنافسات الدورة، بما يعزز مكانتها في صدارة الأحداث الرياضية في دبي، والحدث الرياضي الأكبر والأهم خلال الشهر الكريم، مؤكداً سموه أن تنظيم دبي لهذه البطولات يعكس مكانة الإمارة وجهة رياضية رائدة، ويسهم في نمو وتطور القطاع الرياضي في الإمارة وتطوير المواهب الرياضية، وتحفيز الشباب على تبني نمط حياة رياضي وصحي.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، جانباً من منافسات الدورة في نسختها الـ12، ومباريات في بطولة البادل، وبطولة الكرة الطائرة، في مجمع ند الشبا الرياضي، وكذلك سباق اليوم الثاني للدراجات الهوائية الذي أقيم في شوارع ميدان، يرافقه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل عضو مجلس دبي الرياضي، إسماعيل الهاشمي، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة، حسن المزروعي.

وقال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي: «لقد قدمت دورة ند الشبا الرياضية رياضات جديدة رائعة، كما شهدت تنظيم منافسات عالمية المستوى واستقطاب منتخبات وفِرَق ونجوم الرياضة العالمية في مختلف الرياضات، ما أسهم في الارتقاء بمستوى أداء رياضيينا، من خلال احتكاكهم وتنافسهم مع نخبة الرياضيين العالميين، كما أسهمت في نشر ممارسة هذه الرياضات في مجتمعنا وتعزيز مشاركة مختلف أفراد المجتمع في المنافسات الرياضية المختلفة، وهو الأمر الذي رفع عدد المشاركين في الدورة عاماً بعد عام، حتى وصل إلى أكثر من 8000 رياضي ورياضية من المحترفين والهواة، ومن مختلف الجنسيات، كما وفرت الدورة أيضاً الأجواء الجميلة للجماهير والعائلات للحضور والاستمتاع بأفضل المنافسات الرياضية، ونحن حريصون على استمرار تنظيم الدورة ودعم إسهاماتها الرياضية والمجتمعية، تعزيزاً لمكانة الإمارة كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم».

والتقى سموه مع عدد من الرياضيين المشاركين، ومن بينهم أصحاب الهمم المشاركين في سباق الدراجات الهوائية، وأشاد سموه بمثابرتهم وعشقهم للرياضة وحرصهم على التنافس في هذه الدورة، مؤكداً أن «دورة ند الشبا، منذ انطلاقتها، تقدم كل الدعم والرعاية لأصحاب الهمم، وتحرص على تنظيم مسابقات خاصة بهم، وكذلك وجودهم في المنافسات الرياضية المتنوعة».

وتشهد بطولة البادل مشاركات فِرَق دولية إلى جانب منتخبنا الوطني، وكذلك بطولة الاتحاد الدولي للناشئين، وغيرها من المنافسات المستمرة على مدار 20 يوماً، فيما تضم منافسات الكرة الطائرة فِرَق أندية دولية تتنافس مع أنديتنا المحلية، حيث يضم فريق فهود زعبيل لاعبي نادي شاختيور سوليغورسك، بطل بيلاروسيا، بينما يتألف فريق الهلال من لاعبي فريق جروتازولينا الإيطالي، ويضم فريق العميد لاعبي فريق بادوفا الإيطالي، في حين يضم فريق «تداوي 1» لاعبي فريق دينامو الروسي، وفريق «تداوي 2» لاعبي فريق نوفا الروسي.

منصور بن محمد:

. تنظيم دبي لهذه البطولات يعكس مكانتها وجهةً رياضيةً رائدةً، ويسهم في نمو وتطور القطاع الرياضي.

. الدورة حققت تطوراً على مدار 12 نسخة حافلة بالمنافسات الرياضية وبمشاركة نجوم عالميين.