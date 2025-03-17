مركبة تحمل طاقماً بديلاً تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

التحمت كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس، على متنها أربعة رواد فضاء، بمحطة الفضاء الدولية في ساعة مبكرة، أمس، في مهمة تبادل طاقم تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، ستسمح للرائدين بوتش ويلمور وسوني وليامز بالعودة، أخيراً، إلى الأرض بعد تسعة أشهر في المحطة.

وبعد نحو 29 ساعة من إطلاقها التحمت كبسولة سبيس إكس، التي تحمل رواد فضاء «كرو-10»، بمحطة الفضاء الدولية.

واستقبلهم طاقم المحطة المكون من سبعة أفراد، ومنهم ويلمور ووليامز، اللذان بقيا على متن المحطة، بعد أن أجبرت مشكلات في كبسولة ستارلاينر، التابعة لشركة بوينغ وكالة «ناسا» على إعادتها فارغة.