فهد الظنحاني: العودة إلى «الأبيض» ستظل حلمي حتى الاعتزال

أكّد حارس مرمى فريق بني ياس، فهد الظنحاني، أن طموح اللعب مع المنتخب الوطني لكرة القدم سيبقى يراوده حتى آخر يوم له في الملاعب واعتزاله كرة القدم، مشيراً إلى أنه يقدّم كل ما لديه من أجل العودة إلى صفوف الأبيض، مشيراً إلى أنه يدعم المنتخب والحراس الموجودين في القائمة الحالية لتحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، وهم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي وخالد توحيد.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا يوجد حارس مرمى لا يحلم بالانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، وأجتهد في التدريبات والمباريات لتقديم أفضل مستوى، ولكن في النهاية اللعب للمنتخب مسألة توفيق، وأتمنى للحراس الموجودين في قائمة الأبيض التوفيق وهم عند حسن الظن، وسنكون داعمين لهم باستمرار في المرحلة المقبلة».

ويعتبر فهد الظنحاني (33 عاماً) من أبرز حراس المرمى في دوري أدنوك للمحترفين، إذ خاض مع بني ياس 295 مباراة منذ أن بدأ مشواره مع كرة القدم موسم 2014 – 2015، ولكنه لم يحظَ بالتواجد كثيراً في معسكرات المنتخب الوطني طوال تلك الفترة، كما خاض هذا الموسم 18 مباراة استقبل خلالها 35 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين فقط.

وعن مشوار بني ياس في البطولة هذا الموسم، قال: «بني ياس عانى كثيراً في بداية الدوري وتعرض لمشكلات عدة، والفترة المقبلة صعبة جداً، ولكن بتوفيق من اللاعبين ومجلس الإدارة عاد الفريق إلى مستواه الطبيعي بالأداء والروح، بعد أن عانى أزمة كبيرة في التهديف، وخسر الفريق من فرق من المفترض أن يفوز عليها مثل العروبة، ودبا، وخورفكان، ولو حصل على هذه النقاط لكان في موقع متقدم على جدول الترتيب، ولكن هذه كرة القدم، ففي أوقات تؤدي بشكل جيد ولا تفوز، وفي بعض الأوقات لا تؤدي وتكسب».

أما عن طموح بني ياس في الدوري، فقال الظنحاني إن «هدف الفريق تحقيق المركز السادس على أقل تقدير»، مضيفاً أن «فارق النقاط بين بني ياس وبقية فرق المقدمة ليس كبيراً، وفي النهاية يجب أن ننظر إلى الأمام ولا نعود إلى الفترة الماضية، والروح عادت للفريق بدليل مباراة شباب الأهلي الأخيرة في البطولة قبل التوقف، إذ قدم الفريق كرة قدم رائعة بروح كبيرة، وكان قريباً من تسجيل الأهداف، إذ لعب بني ياس مباراة كبيرة، لذلك أطلب من اللاعبين أن يرفعوا رؤوسهم والتركيز في المرحلة المقبلة».

يُذكر أن بني ياس يحتل المركز الـ11 على لائحة ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بعد أن تعرض لتسع هزائم حتى الآن، وعانى مشكلات عدة منذ بداية الدوري أدت إلى تغيير الجهاز الفني وعودة المدرب الروماني إيسايلا لقيادة الفريق.

. 19 نقطة حصدها بني ياس في الدوري حتى الآن، ويحتل المركز الـ11.