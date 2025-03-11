الظفرة يقترب خطوة من الصعود إلى «المحترفين»

اقترب فريق الظفرة خطوة جديدة من حسم صعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن عزز صدارته لدوري الدرجة الأولى «الهواة» برصيد 42 نقطة، بفوزه على ضيفه دبا (3-1)، أول من أمس، ضمن الجولة الـ20 للدوري التي شهدت نتائج مثيرة.

وابتعد الظفرة بفارق ثماني نقاط عن صاحب المركز الثالث، الذي يحتله دبا برصيد 34 نقطة، بينما واصل الفجيرة وجوده في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، رغم تعادله السلبي مع ضيفه الحمرية من دون أهداف.

كما استعاد العربي نغمة الانتصارات بعد فوزه الكبير على «غلف إف سي» بسباعية نظيفة أوصلته للنقطة 33 في المركز الرابع، وأصبح يونايتد خامساً برصيد 30 نقطة بعد فوزه على الذيد (5-3)، وواصل الإمارات (الصقور) انتصاراته بعد الفوز على حتا (2-1) ليدخل المنافسة بشكل رسمي بعد أن أصبح رصيده 30 نقطة.

حظوظ الظفرة

وسيخوض الظفرة ثماني مباريات حتى نهاية الموسم، ويحتاج إلى حصد 18 نقطة للصعود الرسمي في حال واصل فريقا الفجيرة ودبا تحقيقهما للانتصارات، إذ إن بلوغ النقطة 60 سيكون كافياً للتأهل وفقاً للحسابات الحالية. وسيلعب الظفرة مع خمسة فرق على ملعبه وأمام جمهوره وهي: الحمرية، وغلف يونايتد، والفجيرة، ويونايتد، ومصفوت، بينما سيلعب خارج ملعبه ثلاث مباريات فقط مع كل من الجزيرة الحمراء، والإمارات، والعربي.

وفي شأن متصل، نجح فريق الإمارات بتحقيق الفوز الخامس على التوالي، منذ تسلم المدرب، بدر طبيب الشحي، تدريب الفريق، ليقترب من المنافسة الواقعية على الصعود وتنتظره ثماني مواجهات، أربع منها على ملعبه.

الحمادي: مواجهات الظفرة المتبقية أسهل نسبياً

أكّد المحاضر الدولي والمدرب السابق، عمر الحمادي، أن المنافسة على بطاقتَي الصعود أصبحت أكثر قوة من الجولات الماضية، بعد انفراد الظفرة بالصدارة وبدء العد التنازلي لنهاية المنافسات، وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «الفرق التي تحتل المراكز الأولى وهي الظفرة والفجيرة ودبا والعربي ويونايتد والإمارات ستخوض مباريات صعبة وأكثرها مواجهات مباشرة في ما بينها، والفريق الذي يتفادى خسارة النقاط سيبقى في المنافسة، وقد تكون مواجهات الظفرة أسهل نسبياً من بقية الفرق، ما يجعله الأقرب للصعود، كما سيكون لفترة توقف الدوري المقررة في حدود 20 يوماً دور مهم في حسم الصراع، لأنه من الصعوبة أن يحافظ أي فريق على مستواه وتركيزه للبقاء بالمنافسة، خصوصاً في الجولة التي تلي شهر رمضان المبارك».