13 لاعباً يدشنون تحضيرات المنتخب لمباراة إيران في تصفيات كأس العالم

يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، تجمعاً داخلياً بمنطقة جبل علي في دبي، استعداداً لخوض مباراتيه أمام منتخبي إيران وكوريا الشمالية، المقررتين يومي 20 و25 الجاري على التوالي، ضمن الجولتين السابعة والثامنة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد اختار قائمة جديدة ضمت 27 لاعباً، بينهم أربعة سيظهرون بقميص الأبيض للمرة الأولى، هم: كايو لوكاس ولوان بيريرا «الشارقة»، وعلاء الدين زهير «الوحدة»، وجوناتاس سانتوس «الوصل».

ويُنتظر أن تكون بداية المعسكر الداخلي للمنتخب اعتباراً من اليوم بـ13 لاعباً فقط، هم: خالد عيسى وعلي خصيف ومحمد العطاس ولوكاس بيمنتا وكوامي كويدو وخليفة الحمادي وعلاء الدين زهير وزايد سلطان ويحيى نادر وماكنزي هانت وعبدالله رمضان وعصام فايز وبرونو أوليفيرا، وذلك نظراً لغياب لاعبي شباب الأهلي والشارقة والوصل والنصر لارتباطهم مع أنديتهم بالمشاركة في بطولات الأندية الآسيوية والخليجية، وسيلتحقون بمعسكر المنتخب عقب انتهاء مشاركتهم مع أنديتهم في هذه الاستحقاقات.

وسيكون التجمع المرتقب في جبل علي هو الأول للمنتخب منذ ديسمبر الماضي، عقب انتهاء مشاركته الأخيرة في كأس الخليج الـ26 التي أقيمت في الكويت، علماً بأن المنتخب ودع البطولة الخليجية من دور المجموعات، وظهر خلال هذه المشاركة بأداء فني غير مقنع.

ويتوقع أن يركز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، خلال المعسكر الداخلي المرتقب - رغم قصر مدته - على الجوانب الفنية والتكتيكية، وانسجام اللاعبين واختيار التوليفة المناسبة لخوض المباراتين، خصوصاً مع وجود لاعبين جدد يشاركون للمرة الأولى مع المنتخب.

وسيكتفي الجهاز الفني وفقاً للبرنامج الذي وضعه المدرب بينتو، بالتدريبات اليومية فقط، دون خوض أي تجربة ودية لاختبار لاعبيه، نظراً لقصر مدة الإعداد وارتباطات اللاعبين السابقة بالمشاركة مع فرقهم في المسابقات المحلية والآسيوية والخليجية.

ويدرك مدرب المنتخب بينتو أنه مطالب بتصحيح الصورة المتواضعة التي ظهر بها المنتخب خلال مشاركته الأخيرة في «خليجي 26».

ووفقاً لاتحاد الكرة، فإن مباراة المنتخب أمام نظيره الإيراني ستقام على استاد أزادي في طهران، فيما ستلعب مباراة الأبيض أمام كوريا الشمالية على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف كل من الإيراني المتصدر بـ16 نقطة، والأوزبكي صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

القائمة الجديدة للأبيض

خالد عيسى وعلي خصيف وخالد توحيد وحمد المقبالي واللاعبون محمد العطاس ولوكاس بيمنتا وكوامي كويدو وخليفة الحمادي وعلاء الدين زهير وزايد سلطان وخالد الظنحاني وماركوس ميلوني وعبدالله إدريس ويحيى نادر وماكنزي هانت وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي وعصام فايز ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو دي ليما وجوناتاس سانتوس ولوان بيريرا وبرونو أوليفيرا وكايو لوكاس وسلطان عادل وكايو كانيدو.