محمد شهاب: رمضان فرصة الرياضيين لزيادة ساعات التدريب

أكد نجم المنتخب الوطني للسنوكر، محمد شهاب، الحائز 126 ميدالية في مسيرته الرياضية، أن بلوغ شهر رمضان فضيلة عظيمة بكل الجوانب، مشيراً إلى أن الشهر الفضيل هو الأحب إلى قلبه، مقارنة ببقية أشهر السنة، لإمكانية استثمار الوقت، خصوصاً في فترات الليل، بزيادة عدد ساعات التدريبات.

وقال شهاب لـ«الإمارات اليوم»: «رمضان فرصة إضافية للرياضيين لإيجاد مساحة زمنية أكبر من التدريبات، سواء فترة قبل موعد الإفطار التي يتم فيها بشكل كبير التركيز على رفع العامل الذهني والبدني بعد ساعات طويلة من الصيام، إضافة إلى ساعات الليل التي تعد بحد ذاتها الأفضل لي على الصعيد الشخصي، وأستثمرها بزيادة عدد ساعات التدريبات».

وأوضح: «مع انتهاء ساعات الدوام في أيام العمل، تُمنح للرياضي الفرصة لتفعيل الجانب البدني بأساليب خفيفة من التدريبات، خصوصاً لاعبي السنوكر، بإجراء تدريبات تمتد ساعة أو أكثر، وتقتصر على جانب التركيز الذهني في كيفية تسديد الكرات، وبناء الخطط الاستراتيجية للمباريات، خصوصاً أن السنوكر تعتمد في حسم مبارياتها ليس على إدخال الكرات في الحفر فحسب، بل على مكان تموضع (الكيبورد) أو ما يعرف بالكرة البيضاء، بعد التسديد مباشرة للحصول على مكان أفضل للضربة التالية، وبالتالي استمرارية إدخال الكرات بالأسلوب الذي يضمن الفوز بالمباراة».

وأضاف: «فترات ما بعد الإفطار هي الجزء الأساسي لمعظم الرياضيين وأنواع الرياضات للدخول في التدريبات التي يرافقها تعزيز الجانب البدني، ليمنحنا الشهر الفضيل القدرة في الحصول على ساعات أكبر من التدريبات، وصولاً إلى بعد منتصف الليل».

وأشار شهاب إلى أن معدل الساعات التي يتدرب خلالها في شهر رمضان يصل في مجمله إلى خمس ساعات، موزعة إلى ما قبل الإفطار وبعده.

وعن وجبات الغذاء التي يتبعها محمد شهاب في الشهر الفضيل، قال: «أفضّل الاتزان في كل أمور الحياة، ومنها الحصول على إفطار متوازن من حيث القيم الغذائية، بعيداً عن الوجبات الدسمة، بما تضمن الحصول على البروتين الملائم لمساعدة العضلات، خصوصاً أن لعبة السنوكر تحتاج في بعض مبارياتها إلى الحفاظ على البنية العضلية في أفضل حالاتها، لضمان تسديد الكرات بالأسلوب الصحيح».

وتابع: «أبتعد عن الأكلات الشعبية في شهر رمضان، خصوصاً عند الإفطار، وأستند إلى دراسات علمية معمقة في الحصول على وجبات مليئة بالبروتين والعناصر التي تمد العضلات بالغذاء المناسب، ومنها سمك السلمون، واللحوم الحمراء، بجانب السلطات الخفيفة المتنوعة، إضافة إلى السوائل الغنية بالفيتامينات، دون الحاجة للإكثار من المياه، والاعتدال في تناولها».

واختتم: «لاعبو السنوكر معرضون للإجهاد العضلي، جراء التركيز الطويل على أسلوب الضربات، سواء عضلات الظهر أو الأكتاف أو اليد، كما يجب الانتباه إلى أن معظم لاعبي هذه الرياضة يستخدمون جانباً من عضلات الجسم أكثر من غيرها، لذلك لابد خلال الشهر الفضيل من تقوية العضلات الأقل استخداماً خلال المباريات».

محمد شهاب:

. أبتعد عن الأكلات الشعبية في شهر رمضان خصوصاً عند الإفطار.