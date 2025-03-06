سوسييداد يواجه مانشستر يونايتد «الكارثي»

يمني ريال سوسييداد النفس بنسيان معاناته في الدوري الإسباني هذا الموسم، والاستفادة من الوضع الكارثي لضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك حين يستضيفه، اليوم، في ذهاب الدور ثُمن النهائي لمسابقة «يوروبا ليغ» لكرة القدم.

ويدخل سوسييداد مباراته مع «الشياطين الحمر» على خلفية هزيمته القاسية في الدوري أمام برشلونة المتصدر برباعية نظيفة، مواصلاً بذلك نتائجه المتواضعة مع أسباب تخفيفية، إلى حد كونه افتقد العديد من العناصر المؤثرة أمام العملاق الكاتالوني، وأكمل اللقاء بـ10 لاعبين.

ويحتل سوسييداد المركز التاسع في الدوري الإسباني، ما يجعل «يوروبا ليغ» أمله الوحيد في إنقاذ الموسم.