122 لاعباً يشاركون في بطولة العين للملاكمة

تنطلق، غداً، بطولة العين الرياضية الرمضانية للملاكمة، بمشاركة 122 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها.

وقال المدير الفني لاتحاد الإمارات للملاكمة، محمد الشبلي: «إن الحدث شهد إقبالاً كبيراً من اللاعبين المحليين والدوليين»، مشيراً إلى مشاركة لاعبين من خمس دول هي البحرين والكويت والأردن، والعراق وإيران، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن «البطولة تستهدف فئة الشباب من 16 إلى 17 عاماً، بمشاركة 15 نادياً من مختلف أنحاء الدولة، بما يعزز قاعدة انتشار اللعبة وتطوير المواهب الصاعدة».