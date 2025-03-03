210 لاعبين يشاركون في "دوري كرة القدم الإلكترونية"

أطلق اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، مساء أمس الأحد، منافسات النسخة الثانية من الدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية بمشاركة 210 لاعبين من 16 نادياً من مختلف أندية الدولة، حيث بدأت المنافسات بمرحلة التصفيات، قبل انطلاقة مرحلة المجموعات.

وأكد اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن هذه النسخة ستشهد تحديثات تقنية وتحسينات تنظيمية، لضمان تجربة أكثر احترافية للاعبين والجمهور، مع التركيز على توفير بيئة تنافسية عادلة ومثيرة لمحبي كرة القدم الإلكترونية.

وقال الأمين العام للاتحاد سعيد علي الطاهر، إن النسخة الثانية من بطولة الدوري، تجسد رؤية الاتحاد في تطوير الرياضات الإلكترونية وإتاحة الفرصة للمواهب الإماراتية والعربية للمنافسة على أعلى المستويات.

وأضاف أن إطلاق هذه النسخة يأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد لدعم قطاع الألعاب الإلكترونية وتنظيم بطولات ذات معايير عالمية ، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة في الرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة والعالم.