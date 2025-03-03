علي مدن: عجمان قادر على دخول مربع الأربعة الكبار في الدوري

أكد نجم المنتخب البحريني ولاعب عجمان، علي مدن، أن «البرتقالي» قادر على الوجود في مربع الكبار ضمن ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق أخيراً.

وانضم النجم البحريني علي مدن إلى عجمان مجدداً خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، عقب تألقه مع المنتخب البحريني وإسهامه في تتويج بلاده بلقب البطولة الخليجية، إذ تلقى اللاعب أكثر من عرض للعب في الإمارات وخارجها، لكنه فضّل العودة إلى عجمان بعد أن كان مع الفريق في الموسمين الماضيين، ولعب معه حتى الآن ست مباريات أحرز خلالها هدفاً واحداً.

وكان مدن قد خاض 80 مباراة في الدوري منذ أن انضم إلى العروبة في بداية مشواره، وانتقل بعدها إلى عجمان ونجح في تحقيق نتائج وعروض جيدة، وأحرز خلال هذه الفترة 19 هدفاً، ثم غادر الفريق قبل العودة إليه في الانتقالات الشتوية.

وقال مدن الذي أسهم في فوز عجمان على النصر 2-1 في الجولة الـ18 من الدوري، لـ«الإمارات اليوم»: «بالفعل تلقيت أكثر من عرض، لكنني فضلت عرض عجمان. لقد طلب النادي التعاقد معي والعودة إلى الفريق، وبالفعل اخترت (البرتقالي) بسبب الاستقرار الذي يشهده النادي، والفترة الكبيرة التي قضيتها معه من قبل، وبالتأكيد الوجود والنجاح السابق أسهما في اتخاذ قرار العودة إلى النادي من جديد».

وعن الفوز الكبير الذي حققه الفريق على عجمان، أضاف علي مدن: «قدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير بحجم نادي النصر، والفوز عليه يؤكد الرغبة والطفرة الحقيقية للفريق في بطولة الدوري، نبحث عن التقدم في جدول الترتيب. لقد تغير الطموح من مراكز الوسط إلى المركز الرابع أو الخامس، فالفريق قادر على الوجود في مربع الكبار، وتقديم مباريات جيدة الفترة المقبلة».

النجم البحريني:

. تلقيت أكثر من عرض لكنني فضّلت العودة إلى عجمان.