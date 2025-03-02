علاء زهير: «البريك التونسي» أكلتي المفضلة في رمضان

أكد لاعب نادي الوحدة، علاء زهير، أن شهر رمضان يمثل له أجواءً خاصة، رغم ارتباطه بخوض المباريات مع «العنابي» في مختلف البطولات، مشيراً إلى أنه يستطيع تناول أكلته المفضلة «البريك» حتى يتمكن من الحفاظ على وزنه.

وقال زهير لـ«الإمارات اليوم» إن شهر رمضان يمتاز بأجواء استثنائية عن بقية أيام السنة، موضحاً: «يمثل رمضان المبارك الكثير من المعاني والأجواء الروحانية الخاصة، حيث إنه يجمع الأحبة والأهل والأصدقاء بشكل أكبر من الأيام العادية، كما يتقرب فيه الشخص من الله بالعبادة والصلاة وقراءة القرآن الكريم».

وأوضح: «في رمضان، لا أحب الخروج كثيراً، وأحرص على الصلاة في المسجد، وقراءة القرآن، خصوصاً أن الأجواء في رمضان أكثر من رائعة، ثم التركيز على التدريبات مع الفريق، خصوصاً أننا في أهم توقيت في الموسم، ولدينا استحقاقات مهمة للغاية».

وعن علاقته بالأكلات الرمضانية، أكد زهير أنه حريص على التزام التغذية الصحية كلاعب كرة قدم محترف، والحصول على قدر كاف من النوم، وقال: «شهر رمضان تكثر فيه العزائم، وتتنوع الأطعمة والوجبات، وبالنسبة لي أتناول كميات قليلة من الأكلات التي أحبها، مثل الكسكسي والعجة التونسية، ولكن أكلتي المفضلة هي البريك التونسي التي تشبه السمبوسة، وأقاوم محبتي لها، ولا أتناول كميات كبيرة، بل قطعاً صغيرة، حتى لا يتأثر وزني أو لياقتي أثناء التدريبات والمباريات».

وأشار علاء زهير إلى أنه يستمتع بأجواء شهر رمضان في دولة الإمارات، وقال: «الأجواء هنا جميلة جداً، وعائلية، حيث تتميز أبوظبي بوجود عدد كبير من المساجد، التي تكتظ بالمصلين في أجواء رمضانية رائعة».

وتحدث مدافع الوحدة عن تأثير الصيام في خوضه التدريبات والمباريات، وقال: «يكون هناك تغيير بالفعل في توقيت التدريبات، والأمر نفسه بالنسبة إلى المباريات، خصوصاً أن الوجبة الأولى في اليوم تكون بعد أذان المغرب، ما يجعل اللاعبين يخوضون التدريبات في وقت متأخر مقارنة بالأيام الأخرى». وتابع: «أتعامل بحرص كبير عند تناول كميات الطعام، حتى أتمكن من خوض التدريبات والمباريات، حيث أركز على الأطعمة التي تمنحني الطاقة، وتناول السوائل التي يحتاجها الجسم بسبب الصيام طوال اليوم».

نجم الوحدة:

. أتعامل بحرص كبير عند تناول كميات الطعام، للحفاظ على وزني.

. لا أحب الخروج كثيراً في رمضان.. وأستمتع بأجواء الشهر الفضيل في دولة الإمارات.