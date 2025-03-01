كأس دبي للقارات تبتسم في وجه صغار ريال مدريد

احتفظ فريق ريال مدريد بلقب بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي أقيمت بدعم من مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وشارك فيها أكثر من 400 لاعب من 24 فريقاً.

وتمكن ريال مدريد من الفوز بالكأس الذهبية بعد تغلبه على فريق سيلتا فيغو في المباراة النهائية بنتيجة 2 -1، وفيما فاز فريق رودينا بمنافسات الكأس الفضية بعد تغلبه على فريق تشيلسي، ونال فريق فرسان هسبانيا الكأس البرونزية بفوزه على الوحدة.

وتوج نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة ورافقه أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق ميشيل سلغادو، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، والرئيس التنفيذي لشركة «آي إس دي» مدينة دبي الرياضية دانييل بتروفس.

وفاز اللاعب بابلو جارسيا من فريق ريال مدريد بلقب أفضل لاعب في البطولة، وجويليرمو كولادو من فريق ريال مدريد بلقب أفضل هداف في البطولة، وحصل إيكر لوريدو من فريق سيلتا فيغو على لقب أفضل حارس في البطولة.

وشارك في البطولة 24 فريقاً هم: ريال مدريد الإسباني، سيلتا فيغو الإسبانيين، ايه سي ميلان، وليفانتي أزورو الإيطاليين، تشلسي الانجليزي، بايرن ميونخ الألماني، سيسكا، ورودينا الروسيين، ودريبلز الفرنسي، والاتحاد السعودي، وأكاديمية مهد السعودية، ونادي انجليزا الرياضي، وأكاديمية إيريس الأردنيين، وزد المصري، بالإضافة إلى 10 فرق من الإمارات هم: النصر، الجزيرة، الوحدة، شباب الأهلي، الوصل، الشارقة، حتا، فرسان هسبانيا (فريقين)، وأكاديمية جوغا بونيتو.

