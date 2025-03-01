فاز على بني ياس بهدفين.. شباب الأهلي لا يُقهر

عزّز شباب الأهلي صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه على ضيفه بني ياس بهدفين من دون ردّ، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على استاد راشد في دبي في ختام الجولة الـ18 من المسابقة.

وبهذا الفوز رفع «فرسان دبي» رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الشارقة، فيما تجمد رصيد «السماوي» عند 19 نقطة في المركز الـ11.

وتسيّد شباب الأهلي الشوط الأول الذي اكتفى فيه بهدف جاء عن طريق ريكيلمي هيرنانديز، بعد متابعة لركنية كارتابيا «26».

وسنح لأصحاب الأرض العديد من الفرص ليخرجوا بنتيجة أكبر في الشوط الأول خصوصاً مع ضربة الجزاء التي تحصل عليها، والتي احتاجت إلى أربع دقائق للمناقشات بين حكم الساحة حمد علي يوسف، وغرفة (الفار) قبل التصديق عليها، لينبري لها سردار آزمون ويُسددها فوق العارضة، مُهدراً فرصة مضاعفة النتيجة.

وشهد الشوط الثاني العديد من التحوّلات بعد أن تخلى بني ياس عن تحفظه الدفاعي، وفي بعض الأوقات سبب حرجاً بالغاً لشباب الأهلي الذي بدأ في التراجع النسبي للمناطق الخلفية.

وكاد الضيوف أن يعاقبوا مستضيفهم، خصوصاً مع الكرة العرضية التي وزعها لوسامبا من داخل الصندوق، وحاول إبعادها بلانيتش، لتضرب في العارضة ومن حُسن حظه تتحوّل إلى ركنية.

وبعدها مباشرة نجح حارس شباب الأهلي، حمد المقبالي، في إفساد انفراد صريح من جانب يوسف نياكاتي، ليُحافظ على نظافة شباكه.

ورغم الخطورة التي حاطت بفريق شباب الأهلي، واصل مهاجموه إهدار الفرص التي كان أبرزها تسديدة كارتابيا، التي لعبها من مكان قريب على المرمى، لتمر بمحاذاة القائم.

وجاء الهدف الثاني عن طريق البديل يوري سيزار من تسديدة صاروخية، لم تُفلح محاولات فهد الظنحاني في التصدي لها «84».