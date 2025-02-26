خورفكان يهزم الوصل بالضربة القاضية

حقق خورفكان مفاجأة كبيرة بالفوز على الوصل 2-1 في افتتاح الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي الوصل سادساً برصيد 27 نقطة في المركز السادس.

وكان صاحب الأرض البادئ بالتسجيل عن طريق الأرجنتيني برايان راميز من هجمة منظمة انتهت عند إيلتون موراتي الذي وزع كرة عرضية لينقض عليها ويحولها في المرمى «33»، لكن الوصل تمكن من العودة بالنتيجة، إذ تمكن المدافع المغربي سفيان بوفتيني من متابعة كرة فابيو ليما ليضعها في سقف المرمى «55».

وفي الوقت الذي انتظر المراقبون انتهاء المباراة بالتعادل، تمكن المدافع الكوري الجنوبي كيونغ وون من تسجيل هدف الفوز لخورفكان في الدقيقة «90+4» من متابعة كرة مرتدة من الحارس خالد السناني.