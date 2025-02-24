شركة تستثمر في نادي الرمس لبلوغ دوري المحترفين خلال 5 سنوات

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، سالم سلطان الدرمكي، عن الاتفاق مع شركة «يونيك سبورت» الاستثمارية، بهدف تطوير النادي في مختلف الجوانب، ومنها الرياضية، بما يسهم في عودة فرق النادي إلى واجهة المنافسات، واستعادة الرياضيين لممارسة رياضاتهم، خصوصاً كرة القدم.

وقال الدرمكي لـ«الإمارات اليوم»: «عقدنا جلسات عدة استمرت لثلاثة أشهر مع الشركة (أصولها كويتية – كندية – برتغالية)، لغرض التوصل إلى تفاهمات تخدم نادي الرمس، وتوصلنا إلى اتفاق رسمي يقضي بأن تقوم الشركة بالاستثمار الرياضي، بحيث تكون هناك مكاسب مشتركة، فضلاً عن تقاسم الإيرادات، ومبلغ مالي جيد يقدّم للنادي، وسنكشف عن التفاصيل الفنية والإدارية خلال مؤتمر صحافي يُعقد لاحقاً».

وكان نادي الرمس قد انسحب، في الموسم الماضي، من المشاركة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بسبب تراكم الديون المالية تجاه العاملين المنتسبين واللاعبين.

وأوضح الدرمكي: «عرضت علينا الشركة الاستثمارية رؤيتها، التي تتمثل في قيادة الفريق للمنافسة والصعود إلى دوري المحترفين في فترة أقصاها خمس سنوات، وهو طموح كبير للشركة، وبدورنا شرحنا لها جميع التحديات التي قد تصادف تحقيق هذا الطموح والاحتياجات العالية، ووجدت أفكارنا قبولاً إيجابياً من المستثمرين، الذين أكدوا لنا أنهم على دراية كاملة بذلك، وسيعملون لبناء الفريق بالتغلب على التحديات».

من جهتها، كشفت وسائل إعلام كويتية أن رجل الأعمال الكويتي، عبدالله خليفة الصالح، وقّع عقداً لشراكة استراتيجية، تتولى فيها مجموعته المسؤولية الكاملة عن تطوير كرة القدم في نادي الرمس.

وكشف الصالح عن توجهاته المقبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «إن خطة شركته تتمثل في تطوير نادي الرمس رياضياً من خلال الفريق الأول، بحيث يكون فريقاً منافساً في الدوريات الإماراتية، بتنفيذ استراتيجيات حديثة للكشف عن المواهب والتعاقد مع لاعبين مميزين، وتطوير برامج الشباب لصقل المواهب، والتعاقد مع أكاديميات أوروبية وإفريقية لتحقيق الأهداف».

وتابع الصالح: «سيتم العمل على تطوير مرافق النادي وفقاً للمعايير الاحترافية وتعزيز هوية النادي وحضوره الإعلامي لجذب الرعاة والمستثمرين، وتأمين الاستدامة المالية والنمو، بحيث يصبح نادي الرمس نموذجاً للإدارة المستدامة».