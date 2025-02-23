ملخص مباراة الإمارات والكويت في «خليجي القدامى».. مطر يهدر ضربة جزاء (فيديو)

تعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي من دون أهداف في كأس الخليج لقدامى اللاعبين، اليوم الأحد، على استاد الصليبيخات في الكويت ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.

وأهدر النجم إسماعيل مطر ضربة جزاء للمنتخب الوطني مهدراً فرصة فوز الأبيض الإماراتي.

ورفع المنتخب رصيده إلى نقطتين بعدما تعادل في المباراة الماضية مع نظيره القطري سلباً، وسيواجه في مباراته المقبلة نظيره العماني اليوم ضمن الجولة الثالثة.

إسماعيل مطر أهدر ركلة جزاء ❌



ملخص مباراة #الإمارات_الكويت والتي انتهت سلبيًا 📹#كأس_الخليج_لقدامى_اللاعبين pic.twitter.com/zW8J2zflCa — كأس الخليج لقدامى اللاعبين (@KhaleejiZain) February 23, 2025

وقدم المنتخبان مباراة جيدة على مدار الشوطين، فيما تألق عدد من لاعبي الأبيض الإماراتي لكنهم لم يترجمعوا الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف في المرمى الكويتي.

وضمت التشكيلة الإماراتية حارس المرمى ماجد ناصر، ويوسف جابر، ومهند العنزي، وجمعة خاطر، وعبدالله مال الله، وسبيت خاطر، وعبد الرحيم جمعة، وإسماعيل مطر، وأحمد خميس وسالم خميس وفيصل خليل.