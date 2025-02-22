منتخبا الرجال والشباب يشاركان في «التعاون الخليجي للغولف»

يشارك منتخبا الإمارات للغولف في بطولتي مجلس التعاون الخليجي الـ27 للرجال، والشباب تحت 18 سنة، في نسختها الـ16 بالمملكة العربية السعودية.

وتقام البطولتان في مدينة جدة، خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري على ملعب «رويال جرينز».

ويترأس بعثة الإمارات المغادرة إلى السعودية، اليوم، نائب رئيس الاتحاد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، وتضم البعثة، الأمين العام للاتحاد خالد الشامسي، والمدرب المغربي فيصل السرغيني.

وتتألف قائمة منتخب الرجال من أربعة لاعبين، هم: أحمد سكيك، ووسام مولاني، وجوناثان سيلفاراج، وريان أحمد، بينما تضم قائمة الشباب ثلاثة لاعبين، هم: عبدالله كلبت، وعبدالله سالمين ومحمد جاسم ثابت.