اتحاد المصارعة يطلق استراتيجيته الجديدة لنشر وتطوير اللعبة

أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة عن استراتيجيته الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء برياضة المصارعة محليًا ودوليًا، استلهامًا من رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الرياضة الإماراتية، وتعزيز مشاركة الشباب، وبناء جيل واعد قادر على المنافسة في المحافل العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في فندق روتانا جزيرة ياس، بحضور موزة آل علي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، وسلطان الكتبي المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد، وناصر خميس المري، مدير إدارة الرياضات الأولمبية في مجلس أبوظبي الرياضي، وطارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للاتحاد تسعى إلى تحقيق قفزة نوعية في رياضة المصارعة من خلال عدة محاور رئيسية، أبرزها:إطلاق بطولات تنافسية، ومنها بطولة كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، المقررة في 22 و23 فبراير الجاري في صالة مبادلة آرينا بأبوظبي، بمشاركة 300 لاعب من مختلف الأندية والأكاديميات علاوة على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأندية والمدارس، حيث ارتفع عدد الأندية المشاركة من 5 أندية إلى 12 ناديًا، مع خطة للوصول إلى 15 ناديًا بنهاية العام، كما يهدف الاتحاد إلى إشراك 10 مدارس في العام الأول، على أن يشهد العدد زيادة تدريجية في الأعوام المقبلة.

كما تشمل استراتيجية الاتحاد تطوير الكوادر التدريبية من خلال استقطاب نخبة من المدربين المحليين والعالميين، وإطلاق برامج تدريبية وورش عمل وفق أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى التحول الرقمي عبر تطبيق منظومة التسجيل الإلكتروني والبث المباشر للفعاليات، لتعزيز التفاعل الجماهيري وتطوير هذه الرياضة التي لها حضور مجتمعي وأولمبي.

وكذلك إطلاق شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم خطط تطوير المصارعة وتأهيل اللاعبين للمنافسة في البطولات الأولمبية.

وأكدت موزة آل علي، أن الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة يعكس طموح الاتحاد في نشر وتطوير رياضة المصارعة، مع التركيز على فئة الشباب لصناعة جيل قوي قادر على الدفاع عن نفسه في بيئة آمنة، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل على تشكيل فريق وطني للمنافسة في الأولمبياد، من خلال بناء أساس قوي يرتكز على تعزيز المشاركة في الأندية والمدارس.

وأوضح سلطان الكتبي أن الاتحاد يواصل التحول الرقمي من خلال تقديم منظومة تسجيل إلكتروني وبث مباشر لمتابعة الفعاليات، بما يعزز التفاعل الجماهيري مع هذه الرياضة، ولفت إلى أن الاستثمار في تطوير المصارعين سيشمل برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تحت إشراف نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بهدف رفع كفاءة اللاعبين وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار الكتبي إلى أن الاتحاد يضع نصب عينيه اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، مؤكدًا أن نجاح أي اتحاد رياضي يعتمد على التعاون مع الأندية والأكاديميات، وأن الاتحاد يلتزم بتمكين الرياضيين الإماراتيين.

وأكد ناصر خميس المري، مدير إدارة الرياضات الأولمبية في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس سعيد بالشراكة مع اتحاد الإمارات للمصارعة ودعمه من خلال تنظيم عدة بطولات ومنافسات، من أبرزها كأس اتحاد الإمارات للمصارعة التي ستقام في مبادلة آرينا يومي 22 و23 فبراير.

وأشار إلى أن المحاور الاستراتيجية تعد ركيزة أساسية في نجاح أي اتحاد رياضي، مؤكدًا أن اتحاد الإمارات للمصارعة يمتلك خطة طموحة سيكون مجلس أبوظبي الرياضي شريكًا أساسيًا في دعمها، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية.

وأكد طارق البحري أن شركة الرؤية العالمية تفخر بكونها إحدى الشركات الرائدة في تنظيم البطولات الرياضية، حيث نظمت أكثر من 250 بطولة رياضية دولية، وأكد على تعزيز الشراكة مع اتحاد الإمارات للمصارعة بهدف دعم وتطوير واكتشاف المواهب وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية.

وأوضح أن الشركة تقدم الدعم الفني والإداري واللوجستي لضمان نجاح البرامج والمنافسات والبطولات، بما يتماشى مع رؤية اتحاد الإمارات للمصارعة في تطوير هذه الرياضة.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمصارعة وطارق البحري مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون بين نادي خورفكان للمصارعة، ممثلاً بـ عبدالله زينل عبدالله، مدير الألعاب الرياضية في النادي، واتحاد الإمارات للمصارعة، وذلك لتعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للرياضة.