النصر يضم إدريس والعامري من الجزيرة

أعلن فريق النصر ضم لاعبين من فريق الجزيرة، هما: المدافع عبدالله إدريس، وحارس المرمى عبد الرحمن العامري، وذلك في ختام فترة الانتقالات الشتوية التي أسدل الستار عليها أمس، وشهدت تعاقد النصر مع أربعة لاعبين جدد.

وكان النصر قد بدأ فترة الانتقالات بالتعاقد مع اللاعب السويسري هاريس، بعد أن أنهى اللاعب تعاقده مع الوصل، ليحل بديلا عن المغربي عادل تاعرابت، الذي أنهى النادي علاقته معه بالتراضي قبل ان يرحل إلى الشارقة، كما ضم النصر اللاعب البرازيلي ماتيوس أوليفيرا، قادما من خورفكان، بديلاً عن اللاعب الإيطالي غابياديني.

من جانب آخر نشر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تقريرا طبياً عن حارس مرماه عبدالله التميمي، أكد فيه أن الحارس تعرض لإصابة قوية في تدريبات الفريق وهي عبارة عن تمزق من الدرجة الثانية في «عضلة السمانة اليسرى» ليغيب عن الفريق الفترة المقبلة، إذ يحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن أربعة أسابيع.

من جانب آخر يستعد الفريق لخوض قمة مرتقبة أمام الوصل في ديربي دبي يوم بعد غدٍ الجمعة في الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي يبحث فيها النصر عن استعادة الانتصارات عقب التعادل مع بني ياس في الجولة الماضية، ليخسر المركز الثالث في جدول الترتيب ويستقر في المركز الرابع.