كأس الإمارات لقفز الحواجز تنطلق في أبوظبي غداً

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق إقامة النسخة الأولى من كأس الإمارات لقفز الحواجز في الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، وتتزامن معها الجولة الأولى للتصفيات التأهيلية للنسخة الثانية لدوري «لونجين» للأمم 2025، بمشاركة 228 فارساً وفارسة.

وتقام البطولتان في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية «لونجين»، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بإجمالي جوائز 1.362.000 يورو.

ويطلق حفل الافتتاح عند الساعة 6.30 مساء، كما تشهد المنافسات إقامة 4 أشواط تبدأ من التاسعة صباحا، بشوطين فئة الخمس نجوم، والنجمتين.

وتشهد منافسات دوري لونجين للأمم مشاركة منتخب الإمارات بالإضافة إلى 10 منتخبات أخرى هي بلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والسويد، وسويسرا، وأميركا.

وأكد غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن الفعاليات المرتقبة تعد محطة بارزة في رياضة الفروسية العالمية، لتأكيد مكانة الإمارات كوجهة رياضية رائدة، بالإضافة إلى أن الدولة تعد المحطة الأولى والوحيدة في الوطن العربي ضمن سلسلة دوري لونجين للأمم الممتد عبر 5 عواصم.

جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم في قاعة الاجتماعات الرئيسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، للكشف عن آخر الاستعدادات لتنظيم واستضافة المنافستين.

وقال عادل اليعقوبي مدير الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، إن المجلس حريص على التعاون مع الشركاء لتحقيق نجاحات استثنائية، والمساهمة في دعم البطولتين، وأثنى على جهود الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية في تنظيم مثل هذه البطولات.

وأكد هشام الحوسني مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي الجاهزية لاستضافة الحدثين، وتوفير جميع متطلبات نجاحهما وتميزهما، مع إقامة فعاليات مصاحبة وتقديم مفاجآت عدة للجمهور.