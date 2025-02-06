«الحديريات» تستعد لاستضافة بطولة «مدن العالمية للترايثلون 2025»

تستعد جزيرة الحديريات في أبوظبي لاستضافة بطولة مدن العالمية للترايثلون 2025 بدعم من «طاقة»، الجولة الأولى من سلسلة بطولة العالم للترايثلون التي تقام على مدار يومَي 15 و16 فبراير، حيث يتنافس أفضل لاعبي الترايثلون في العالم في سباقات المحترفين الفردية للرجال والسيدات، وسباقات أصحاب الهمم، وسباق التتابع المختلط. كما تتاح للمجتمع المحلي فرصة المشاركة في مختلف فئات السباقات المجتمعية.

وتتضمن بطولة مدن العالمية للترايثلون 2025، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي عدداً من السباقات ضمن الفئات العمرية والمسافات التي تناسب الجميع من البالغين والأطفال، إضافة إلى الرياضيين من ذوي الهمم، بما يجعلها مثالية للاعبين المحترفين أو المبتدئين أو المهتمين باللياقة البدنية، ما يتيح لهم التنافس في حدث رياضي عالمي مرموق.

ويتضمن السباق الخاص للمبتدئين سباق سباحة لمسافة 400 متر، وركوب دراجات لمسافة 10 كيلومترات، والجري لمسافة 3.3 كيلومترات، وخيار سباق التتابع للفرق الذي يسمح للفرق المكونة من اثنين إلى ثلاثة أفراد بإكمال المسار معاً، ما يجعله فرصة لجميع مستويات الرياضيين.

وتستقطب الجولة الافتتاحية لموسم 2025 مجموعة من النجوم المميزين، حيث سيشارك في فئة الرجال هايدن وايلد الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، إضافة إلى النجوم الصاعدين، الأسترالي مات، والبرتغالي فاسكو فيلاك ضمن المشاركين في سباقات المحترفين للرجال.

وتشهد فئة المحترفات منافسة قوية بمشاركة مجموعة ألمانية مميزة، بقيادة ليزا تيرتش ولورا ليندمان، إلى جانب البطلة الأولمبية الحالية جوين يورغنسن، وحاملة اللقب ليوني بيريولت.

ويتميز مسار السباق بنقاط مشاهدة رئيسة للاستمتاع بمشاهد حماسية، بما في ذلك منطقة الانتقال التي يشهد فيها المتسابقون الانتقال من السباحة إلى ركوب الدراجات، ثم الجري؛ والمرحلة النهائية حيث يتسابق المشاركون نحو خط النهاية.

وبعيداً عن مسارات السباق، توفر قرية السباق العديد من الأنشطة الترفيهية للرياضيين والجمهور، حيث سيتمكن الجميع من متابعة السباقات على الشاشة الكبيرة، إضافة إلى مجموعة من الأكشاك التي تعرض منتجات الترايثلون.

إضافة إلى «مدن العالمية للترايثلون»، تستضيف جزيرة الحديريات أيضاً بطولة أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج، وهي أول بطولة ضمن جولات بطولة العالم لركوب الأمواج في الشرق الأوسط، التي تجمع أفضل راكبي الأمواج في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في «طاقة»، جاسم حسين ثابت: «تفخر شركة طاقة بدعم سلسلة بطولة العالم للترايثلون، والترحيب بأفضل الرياضيين في العالم في أبوظبي. ومع إعلان القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، أن عام 2025 هو «عام المجتمع»، فإن هذا الحدث هو وسيلة مفيدة لبدء العام، من خلال جمع المجتمعات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية للاحتفال بالتميز الرياضي والمرونة».