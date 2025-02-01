موعد نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة

يسدل الستار في التاسعة من مساء الأحد، عن النسخة الـ 34 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بالمباراة النهائية التي تحتضنها صالة نادي النصر في دبي، وتشهد تتويج بطل جديد للحدث الأعرق والأكثر استمراريةً في آسيا الذي انطلق عام 1989.

وحجز فريق بيروت اللبناني مقعداً في النهائي بعدما تغلب على المنتخب الوطني بنتيجة (94-71)، اليوم السبت، في مباراة كان فيها بيروت الأفضل طيلة مراحلها، إذ فرّط المنتخب بتقدمه في الربع الأول (19-18)، بعدما نجح لاعبو بيروت في استعادة زمام المبادرة والهيمنة على بقية الفترات بواقع (23-17 و33-16 و20-19)، وتأهل للمباراة النهائية باحثاً عن لقبه الأول في البطولة.

ويلتقي فريق بيروت مساء الأحد في المباراة النهائية، مع الفائز من مباراة «سترونغ غروب» الفلبيني، ومنتخب تونس التي تجري أحداثها اليوم السبت.

وتعد الفرق اللبنانية الأكثر تتويجاً بلقب «سلة دبي» بإجمالي 14 لقباً، منها تسعة لفريق الرياضي حامل الرقم القياسي للبطولة، مقابل لقبين لفريق الشانفيل، ومثلهما للحكمة، ولقب وحيد لفريق أنيبال.

