مستفيداً من أخطاء إيفكوفيتش.. عجمان يهزم الوحدة

تخطى فريق عجمان ضيفه الوحدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، ليحقق بذلك «البركان» انتصاره الثالث على التوالي، متقدماً إلى المركز السابع برصيد 19 نقطة، في حين تجمد رصيد «العنابي» عند 22 نقطة في المركز الرابع.

وقص أصحاب الأرض شريط الأهداف مبكراً بواسطة فيكتور هنريكي في الدقيقة 10، وهو الهدف الذي ظل وحيداً حتى الدقيقة 43، عندما أدرك الوحدة التعادل عبر عمر خريبين من ركلة جزاء. وعزز الهدف من معنويات الضيوف، ليضيفوا على أثر ذلك الهدف الثاني سريعاً عن طريق لوكاس بيمنتا في الدقيقة 45+1.

وشهد الشوط الثاني تحولات كبيرة في المباراة، إذ استعاد «البركان» توازنه ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 55 بواسطة ميلوس كوسانوفيتش من ركلة جزاء، بعد أن لمس مدافع الوحدة ساسا إيفكوفيتش الكرة بيده.

وعاد إيفكوفيتش ووقع في المحظور مجدداً بالطريقة ذاتها، ليحصل عجمان على ركلة جزاء أخرى سجل منها ميلوس كوسانوفيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 67، قبل أن يحرز علي مدن الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، لكن الوحدة قلص الفارق في الدقيقة 4+90 بالهدف الثالث عبر أحمد نور الله إلا أنه لم يكن كافياً لتجنب الخسارة.