الوصل يعيد جواو بيدرو إلى دوري المحترفين

أعلن نادي الوصل عن إبرامه صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بتعاقده مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

وذكر «الإمبراطور»، على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع المهاجم جواو بيدرو، ليصبح خامس اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق، وأوضح: «جواو بيدرو ينضم إلى صفوف الفهود حتى نهاية الموسم».

ومن المقرر أن يتم تسجيل جواو بيدرو بدلاً من السويسري هاريس سيفيروفيش، بعدما كان الوصل قد أعاد قيد الأرجنتيني بوبليتي بدلاً من الصربي سردان.

وسبق للمهاجم البرازيلي جواو بيدرو اللعب في صفوف أندية الظفرة وبني ياس والوحدة، قبل أن يرحل إلى الدوري السعودي، حيث خاض مع التعاون 50 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفاً، وصنع هدفين، كما سبق له تمثيل الفتح في دوري روشن.