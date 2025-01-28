نتائج مخيبة للآمال لـ«سلة الإمارات» في بطولة دبي الدولية

تعرض ممثلو السلة الإماراتية الثلاث، المنتخب الوطني، وفريقي الشارقة والنصر، إلى الخسارة في الجولة قبل الختامية من دوري مجموعات بطولة «دبي الدولية» المقامة حالياً في نسختها الـ 34 على صالة نادي النصر، وتمتد حتى الثاني من فبراير المقبل.

وجاءت خسارة المنتخب أمام بيروت اللبناني بنتيجة (70-81)، فيما تعثر النصر أمام فريق اتحاد عمان الأردني بواقع (82-107)، وخسرالشارقة أمام منتخب تونس بنتيجة (85-99).

وأنهى الشارقة مبارياته بدوري المجموعات، بإنتصار وحيد جاء على حساب زامبانغا الفلبيني، وثلاث هزائم، حاصداً من خلالها خمس نقاط كانت كفيلة بتأهله للدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية، فيما باتت أمال كل من المنتخب الوطني صاحب الأربع نقاط والنصر (3 نقاط) معلقة بالتأهل عن المجموعة الأولى، بناءً على مواجهتهما غدا، مع أفضلية لـ «الأبيض» الذي يملك انتصاراً وحيداً جاء على حساب اتحاد عمان (97-96)، يقابلها ثلاث هزائم للنصر.