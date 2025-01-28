نورمحمدوف يكسب النزال الرئيس في «طريق الأبطال إلى دبي»

ظفر الروسي عثمان نورمحمدوف بالنزال الرئيس أمام الإيرلندي بول هيوز، في بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، السبت الماضي، في «كوكاكولا أرينا دبي»، التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وجاء فوز نورمحمدوف بعد نزال قوي ومتكافئ مع هيوز ضمن فئة الوزن الخفيف، قبل أن يتم الإعلان عن فوزه بقرار القضاة (47-47، 48-46 و48-46).

وتقلد نورمحمدوف حزام البطل بحضور النجم العالمي حبيب نورمحمدوف، الذي يتولى الإشراف على مسيرته الاحترافية في عالم الفنون القتالية.

وعبر عثمان نورمحمدوف، عن سعادته بهذا الفوز المهم في مسيرته، وقال: «أشكر دبي على استضافة هذا النزال الرائع، والجماهير التي ساندتني بكل قوة من أجل تحقيق التفوق على خصم قوي للغاية، ربما قللت منه وهذا كان خطأ مني، النزال احتاج عزيمة وإصراراً، وأتطلع للعودة مرة أخرى إلى دبي للمشاركة في منافسات رابطة المقاتلين المحترفين».

وشهدت البطولة 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً، أسفرت أبرزها عن فوز البطل الإماراتي هادي عمر الحسيني على الفلبيني رويل باناليس في نزال وزن الذبابة، والأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف مع الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون في فئة الوزن الخفيف، والبريطاني حيدر خان على السعودي مصطفى ندى في نزال وزن المتوسط، والإيرلندي جون ميتشيل على الجزائري سهيل ثائري في الوزن الخفيف، والمصري أحمد سامي على السوري طارق سليمان في الوزن المفتوح.

وتغلب الروسي فاديم نيمكوف على الأميركي تيم جونسون ضمن فئة الوزن الثقيل، والكويتي طلال القلاف على الإماراتي سعيد الحوسني في نزال الهواة للوزن الخفيف.