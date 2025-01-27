نجوم منتخب الإمارات للكرة الشاطئية ضمن قائمة الأفضل في العالم

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة المختصرة التي تضم أفضل لاعب ولاعبة ومدرب لعام 2024، وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين بعد انتهاء عملية التصويت.

وتضمنت القائمة 120 لاعبا من بينهم، وليد المحمدي، ووليد بشر، وعلي محمد، وأحمد بشر، لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، وحميد جمال حارس مرمى المنتخب، بينما ضمت قائمة أفضل 45 مدربًا، البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب منتخبنا الوطني.

وسيكون التصويت للمدربين وقادة المنتخبات متاحاً حتى يوم 23 فبراير المقبل، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان حفل نجوم كرة القدم الشاطئية لعام 2024 في وقت لاحق.