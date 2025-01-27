الإيرلندي "تريفور" يتوج بالجائزة الكبرى لدولية "قفز الحواجز"

توّج رئيس هيئة أبوظبي للتراث فارس خلف المزروعي، الفارس الإيرلندي تريفور برين، مع الفرس "لويدامز وريور"، بالجائزة الكبرى لبطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، محققاً 43.36 ثانية.

وأقيمت البطولة التي نظمها نادي أبوظبي للفروسية من 24 إلى 26 يناير الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهد المنافسات الختامية أيضاً وتوّج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، وعلي الشيبه، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية.

وتضمنت منافسة الجائزة الكبرى، الجولة التأهيلية الثالثة من 4 جولات تستضيفها الإمارات ضمن بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم" 2025"، وجاءت بمواصفات الجولتين، بحواجز ارتفاعها 155 سم، بمشاركة 34 فارساً وفارسة.

وأحرز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، المركز الثاني مع الجواد "إنجوي دو لامور" من اسطبلات الشراع، وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ 40.42 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء، وأعلى نقاط الجولة التأهيلية.

وحصد الفارس الإيرلندي مايكل بيندر مع الفرس "اتش اتش اس فورشن"، لقب المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى من جولة واحدة، على حواجز 145 سم، وتنافس فيها 53 فارساً وفارسة، مسجلاً 63.90 ثانية.

وتمكن الفارس الإيطالي لوكا كواتا مع الفرس "كاسيرانا" من الفوز بالمركز الأول في المنافسة قبل الأخيرة بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز ارتفاعها 140 سم، بمشاركة 41 فارساً وفارسة، محققاً 55.76 ثانية.

وحققت الفارسة الألمانية صوفي هينرز لقب المركز الأول مع الفرس "آر آر كومبيلا" في منافسة الجولة الواحدة مع جولة تمايز، بحواجز الـ 140 سم، بمشاركة 32 فارساً وفارسة، مسجلة 38.98 ثانية، وتصدر الفارس السوري ليث غريب، مع الفرس "أليت دو بونتس" منافسات الجولة الواحدة، على حواجز الـ 125 سم، بمشاركة 39 فارساً وفارسة، بزمن وقدره 50.46 ثانية.

وتوج الفارس سالم أحمد السويدي مع الفرس "آني اس أوف ذا ليلاند زد" بالمركز الأول في منافسة الجولة الواحدة، على حواجز الـ 130 سم، بمشاركة 49 فارساً وفارسة، بزمن وقدره 50.16 ثانية، كما فاز الفارس عبد الله حمد الكربي مع الجواد "كوينتانو"، بالمركز الأول في المنافسة التأهيلية لفئة الفرسان الشباب بدول المجموعة الإقليمية السابعة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز 135 سم، وتنافس فيها 15 فارساً وفارسة، مسجلاً 39.62 ثانية.

وذهبت جائزة المركز الأول في ختام المنافسات التأهيلية لفئة الفرسان (الجونيورز)، إلى الفارس محمد الغرير مع الجواد "إيكاروس" مسجلاً 33.15 ثانية دون خطأ، في منافسة من جولة واحدة مع التمايز، على حواجز 125 سم، بمشاركة 20 فارساً وفارسة.