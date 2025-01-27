عموتة: الجزيرة فاز على العين بمن حضر

قال مدرب فريق الجزيرة، المغربي حسين عموتة، إن مباراة الجزيرة والعين، التي أقيمت أول من أمس، في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب فنياً، لكنه شدد على أن فريقه حقق الأهم، وهو الفوز بهدف نظيف وحصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن الالتزام والانضباط التكتيكي والصبر، كانت وراء فوز الجزيرة، وأنه على الرغم من الغيابات المؤثرة فإن الفريق تمكّن من تحقيق الانتصار بمن حضر.

وأضاف عموتة لـ«الإمارات اليوم»: «الجزيرة حقق مكاسب فنية عديدة، فإلى جانب الفوز على فريق كبير مثل العين بطل آسيا، والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكأس، اكتسب لاعبو الفريق دفعة معنوية كبيرة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين اللاعبين والجمهور الجزراوي، وكذلك تأكيد الدور الكبير الذي تقوم به إدارة النادي في دعم الفريق».

وتابع: «الانضباط التكتيكي في هذه المباراة والتزام اللاعبين، كانا وراء الانتصار، وأيضاً كان من الضروري لفريق الجزيرة أن يعمل على امتصاص حماسة لاعبي العين أصحاب الخبرة الكبيرة».

وأردف مدرب الجزيرة: «على الرغم من الغيابات في صفوف الفريق، فإن الحلول الهجومية تعد جيدة، والفريق يحتاج إلى بعض الوقت وسيكون بخير، وننتظر عودة بعض اللاعبين الذين غابوا أخيراً بسبب الإصابات، مثل عبدالله تراوري ومحمد العطاس وخليفة الحمادي، كون هذه الغيابات ستؤثر في الفريق، وأنه في حال استمرار هذه الغيابات فلن تكون هناك خيارات كثيرة لدى الفريق».

ورداً على سؤال عما ينقص الجزيرة للعودة إلى حصد البطولات مجدداً، قال عموتة: «الجزيرة يحتاج إلى بعض الوقت وإلى والصبر، وإلى توفيق اللاعبين، خصوصاً أن الفريق يعمل كمنظومة متكاملة».

من جهته، قال مدرب العين، البرتغالي ليوناردو جارديم، إن مشكلة فريقه هي افتقاد اللاعبين للفاعلية الهجومية في إحراز الأهداف، كون أن الفريق دائماً يخلق الفرص في المباريات، مؤكداً أن العين فريق كبير ويبحث دائماً عن الفوز، وأن رغبة اللاعبين في الفوز لاتزال موجودة، لكن في الوقت ذاته، فإن المنافسة على لقب الدوري أصبحت صعبة بالنسبة للفريق. وأضاف جارديم في تصريحات صحافية عقب المباراة: «تمكّن الجزيرة من التسجيل من فرصة واحدة، في حين أن فريقي تحكم في المباراة وصنع كثيراً من الفرص لكنه لم يسجل، وعندما لا تسجل، فإنه من المستحيل أن تفوز».

حسين سهيل: الجزيرة استحق الفوز

قال مشرف فريق الجزيرة، حسين سهيل، إن «فخر أبوظبي» استحق الفوز، كونه كان الأفضل في المباراة من جميع النواحي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «بطولة الكأس تحتاج دائماً إلى تركيز وإلى الروح، وهذا ما فعله الجزيرة أمام العين، لكن أحياناً الإصابات وظروف المباراة لا تخدمان الفريق».

وتابع حسين سهيل: «على الرغم من أن الجزيرة ابتعد في ترتيب جدول الدوري، فإنه سيسعى في الفترة المقبلة إلى تحسين ترتيبه في جدول الدوري، كما يسعى إلى الذهاب بعيداً في بطولتَي كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، نظراً إلى أهمية البطولتين»، وأوضح مشرف فريق الجزيرة: «الفريق بحاجة إلى الدعم في مراكز معينة، ومدرب الفريق لديه علم بها، وكذلك إدارة النادي، وسيعملان عليها في الفترة المقبلة».