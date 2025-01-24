«الطريق إلى دبي» يشعل حماس المشاركين مع انتهاء الوزن الرسمي

اختتمت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومجلس دبي الرياضي، إجراءات الوزن الرسمي للمقاتلين المشاركين في بطولة «الطريق إلى دبي» ضمن سلسة الأبطال التي ستقام غداً السبت في صالة كوكاكولا أرينا بدبي.

وشهدت الفعالية أجواء حماسية مع صعود المقاتلين على الميزان أمام الجماهير، استعداداً للنزالات التي ستنطلق مساء السبت، حيث يتنافس 22 مقاتلاً من 13 دولة في 11 نزالاً مثيراً، ويتصدر الحدث النزال الرئيسي الذي يجمع البطل الروسي عثمان نورمحمدوف مع المقاتل الأيرلندي بول هيوز، في مواجهة منتظرة ضمن فئة الوزن الخفيف، وسط ترقب جماهيري كبير.

أما النزال المشترك فيجمع الروسي فاديم نيمكوف مع الأمريكي تيم جونسون ضمن فئة الوزن الثقيل، حيث يتوقع أن يشهد النزال قوة وإثارة بين اثنين من أبرز المقاتلين في الساحة العالمية وفي وزن الريشة، يلتقي الروسي أحمد ماجوميدوف مع الأيرلندي ناثان كيلي، بينما يشهد الوزن المتفق عليه مواجهة بين الداغستاني إبراجيم إبراجيموف والأيرلندي كيني موكهوانا.

كما تشهد البطولة مواجهات مميزة في فئات وزن الديك، الوزن المتوسط، وزن الذبابة، والوزن الخفيف، بمشاركة نخبة من المقاتلين من مختلف الجنسيات. من أبرز هذه النزالات، مواجهة الإماراتي هادي عمر الحسيني مع الفلبيني رويل باناليس، ومواجهة السعودي مصطفى ندى مع البريطاني حيدر خان في وزن المتوسط.