هيكل دخيل: منبهرون بالبنية التحتية الإماراتية.. والاستراتيجية الرياضية

زار وفد النادي الإفريقي التونسي مقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بالوفد الزائر الذي ترأسه هيكل دخيل رئيس النادي، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي،

ناصر أمان آل رحمة، وضم الوفد نائب رئيس النادي ماهر المعمري، والملحق الإعلامي للنادي وجيه سالم.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان، أمس، إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الرياضية والتعاون الأخوي بين الإمارات وتونس، وكذلك سبل التعاون المستقبلي بين مجلس دبي الرياضي والنادي الإفريقي التونسي، الذي يعد من أعرق وأنجح الأندية في إفريقيا عموماً وتونس خصوصاً، وقدّم أمين عام المجلس شرحاً عن التطور الذي يشهده القطاع الرياضي خلال الفترة الحالية وأهم الفعاليات المستقبلية، وحرص المجلس على التعاون مع الأشقاء والأصدقاء في مختلف مجالات العمل الرياضي.

من جهته، أشاد رئيس الوفد بالتطور الذي تشهده دبي في جميع المجالات، ومن بينها المجال الرياضي، وبالدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي لنشر ممارسة الرياضة، واستقطاب وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي، وسياسته لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتعزيز الرياضة المجتمعية والمشاركة النسائية في الرياضة، واستراتيجيته لتطوير صناعة الرياضة.

وقال هيكل دخيل: «يسرنا أن نلتقي مع مجلس دبي الرياضي، ونحن في النادي الإفريقي منبهرون بمدى التطور الذي تشهده دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي، هذا التطور يشمل جميع المجالات، وخصوصاً المجال الرياضي والبنية التحتية الرائعة والمنشآت الرياضية المتطورة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية، وكذلك مجلس دبي الرياضي الذي يقوم بعمل جبار على مدار السنة لتنظيم الفعاليات الرياضية والإشراف على تطويرها، ونحن في تونس نعتبر دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص نموذجاً ناجحاً في قطاع الرياضة».

وفي ختام الزيارة اصطحب سعيد حارب الوفد الضيف في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي، وأهدى له كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية.