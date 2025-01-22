أحمد جشك لجمهور النصر: بداية الغيث قطرة

أكد لاعب النصر، أحمد جشك، أنه توقّع الصعود إلى منصات التتويج عندما قرر الانتقال إلى «العميد»، مشدداً على أن مجلس الإدارة يعمل بشكل مكثف لاستعادة المكانة التاريخية التي يستحقها النادي، مشيراً إلى أن بداية الغيث قطرة، على حد تعبيره.

وقال جشك لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفوز بكأس السوبر الإماراتي - القطري جاء بعد تعب ومجهود، وكنت أتوقع الفوز مع النصر بالألقاب عندما قررت الانتقال إلى الفريق، لأن المؤشرات كلها كانت تقول ذلك، إذ يبذل مجلس الإدارة مجهوداً كبيراً جداً مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل توفير كل المتطلبات، وتذليل العقبات للمنافسة على الألقاب والعودة إلى منصات التتويج من جديد».

وكان النصر قد فاز بلقب كأس السوبر الإماراتي- القطري بعد فوزه على فريق قطر القطري 5-1، الجمعة الماضية، على استاد آل مكتوم، وتعتبر البطولة الأولى للاعب جشك مع «العميد»، في وقت سبق له التتويج بكأس رئيس الدولة مع شباب الأهلي موسم 2018-2019، ولكنه لم يكن يلعب بكثرة في تلك الفترة، كما حصل على لقب كأس المحترفين في الموسم نفسه، حيث شارك في سبع مباريات، وسجل هدفين.

وأضاف جشك: «كأس السوبر هو أقل شيء نستطيع أن نقدمه للنادي، فبداية الغيث قطرة، ولايزال أمامنا الكثير لنقدمه في الفترة المقبلة، وسننافس على البطولة الخليجية، إذ نستطيع الفوز بلقب ثانٍ هذا الموسم وإهداءه إلى الجمهور النصراوي الكبير مع وجود لاعبين مميزين وجهازين فني وإداري متميزين».

وكان أحمد جشك قد طلب من زميله علي مبخوت تنفيذ ضربة جزاء احتسبت للنصر آخر ثلاث دقائق من مباراة قطر القطري، لإسعاد والدته الحاضرة في المدرجات، وأحرز الهدف الخامس، واحتفل على طريقته بالقفز والدوران في الهواء.

يُذكر أن نادي النصر تعاقد مع أحمد جشك في يوليو 2023، بعد منافسة قوية مع أندية عدة كانت ترغب في الحصول على خدماته، بعد تألقه مع فريق كلباء الذي لعب له على سبيل الإعارة من شباب الأهلي، وخاض مع «العميد» في الموسم الماضي 20 مباراة، ولعب خلال الموسم الحالي سبع مباريات.

أحمد جشك:

. نستطيع الفوز بلقب ثانٍ هذا الموسم، وإهداءه إلى الجمهور النصراوي الكبير.