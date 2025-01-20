ميلوش: «درع السوبر» لن يكون الكأس الأخيرة للوصل في 2025

أبدى مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، سعادته بتتويج «الإمبراطور» بدرع السوبر الإماراتي - القطري، عقب تغلبه على السد القطري بهدف دون رد، أول من أمس، على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً أنه لن يكون الكأس الأخيرة التي يحققها الوصل في الموسم الجاري.

وقال ميلوييفيتش في تصريحات صحافية عقب المباراة: «حققنا فوزاً مهماً أمام السد، حيث إننا لعبنا مباراة جيدة جداً، وأنا فخور بأداء اللاعبين والطريقة التي لعبنا بها».

وأضاف: «تعاملنا مع المباراة بالطريقة التي كنا نرغب فيها من الجوانب كافة، خصوصاً في الدفاع، بعدما تقدمنا بالهدف الأول، حيث حافظنا على تقدمنا، وأنا راضٍ عن أداء اللاعبين، رغم أنه كان من الممكن أن نظهر بشكل أفضل، ولكن المباريات النهائية تعتمد على تفاصيل صغيرة، والأهم هو تحقيقنا الفوز».

وتابع: «الفوز بدرع السوبر الإماراتي - القطري لن يكون الأخير بالنسبة إلى الوصل في الموسم الحالي، حيث إننا ننافس على بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما تأهل الفريق إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة».

وواصل حديثه: «أهمية الفوز بدرع السوبر كبيرة، خصوصاً أنه عقب الفوز بالثنائية الدوري والكأس، توجد لدينا رغبة كبيرة في عدم تكرار ما حدث بغياب الوصل عن تحقيق البطولات لمدة طويلة وصلت إلى 17 عاماً، وقد كان لدينا فرصة الفوز بكأس السوبر المحلية، ولكننا خسرنا بركلات الترجيح التي تعتمد على الحظ بشكل كبير، بينما نسعى إلى الصعود إلى منصات التتويج مجدداً في البطولات الأخرى التي نشارك فيها».

وتحدث المدرب الصربي عن موقف الوصل في دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «نعلم أننا أهدرنا العديد من النقاط، ولكني أتذكر دائماً ما فعله شباب الأهلي في الموسم الماضي، حيث كان بعيداً عن المنافسة، قبل أن يقترب بقوة في النصف الثاني من الموسم، وتصبح مباراتنا معه في الدور الثاني فاصلة، ونجحنا في تحقيق الفوز وحسم اللقب لمصلحتنا، لذلك لدينا الفرصة لنكرر الأمر نفسه في الموسم الحالي، بشرط التركيز وتقديم كل ما لدينا في المباريات المقبلة».

وأردف: «سنلعب مباراة صعبة أمام الشارقة في الجولة الـ13 من الدوري، إذ إن الفريق يقوده الروماني أولاريو كوزمين الذي يعد أفضل مدرب في الدوريات الخليجية، وبالنسبة لي شخصياً أعترف بأنني معجب بما قدمه، ويعد مدربي المفضل في المنطقة».