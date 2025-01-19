نجم الدوري الإيطالي ينتقل إلى باريس سان جرمان

تعاقد باريس سان جرمان (حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم) مع الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بعقد يمتد حتى 2029، وفقاً لما أعلنه نادي العاصمة أول من أمس.

وقال سان جرمان في بيان صحافي: «يسر باريس سان جرمان أن يعلن عن التوقيع مع خفيتشا كفاراتسخيليا، الجناح البالغ 23 عاماً، الذي سيرتدي القميص رقم 7، ليصبح بذلك أول لاعب جورجي في تاريخ النادي».

وجاء الانتقال بعد 24 ساعة من إعلان كفاراتسخيليا خروجه من نابولي عبر حسابه الرسمي في موقع «إنستغرام» قائلاً: «الأمر صعب بالنسبة لي، لكن حان وقت الوداع».