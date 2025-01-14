دبي تستضيف البطولة الدولية للملاكمة العربية أبريل المقبل

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم البطولة الدولية للملاكمة العربية ابتداء من 30 أبريل المقبل، في قاعة كوكاكولا أرينا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة ملاكمين من 14 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية، علي عمر، ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية، هادي السديري، ومدير شركة (ميدل إيست) المنظمة للحدث، حسين حمو، وقال علي عمر: «يسرنا الإعلان عن هذه البطولة التي تستضيفها دبي للمرة الأولى، ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم واستضافة البطولات الدولية المتنوعة في مختلف الرياضات، والبحث عما هو جديد في كل رياضة».

بدوره، قال السديري: «يتضمن برنامج البطولة 16 نزالاً بين الرجال والنساء، وفي مقدمتهم أبطال العالم في الملاكمة ديجاني فيونت، وماثيو دالمان، وهاريس بيبر، ونيكولا تودوروفيك».