الروماني إيسايلا يعود لتدريب بني ياس

أعلنت شركة بني ياس لكرة القدم عن التعاقد رسمياً مع المدرب الروماني دانييل إيسايلا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة الفريق في دوري أدنوك للمحترفين وتحقيق تطلعات الجماهير خلال الفترة الحالية من الموسم.

وقال النادي في بيان عبر حسابه في تطبيق «إكس»: «يأتي التعاقد بعد تجربة ناجحة سابقة للمدرب إيسايلا مع الفريق ترك فيها بصمة واضحة وأثبت جدارته في تطوير الأداء الفني للفريق. كما أن المدرب يمتلك إيسايلا خبرة مميزة في الكرة الإماراتية، إذ تولى تدريب ناديي عجمان وخورفكان، مما يعكس درايته الكبيرة بالدوري المحلي وقدرته على التعامل مع التحديات والمنافسات القوية».

ومن جانبه قال أعرب رئيس شركة كرة القدم محمد علي الجنيبي عن ثقته في هذه الخطوة وقال في البيان الصحافي: «عودة دانييل إيسايلا تمثل إضافة نوعية للفريق، فقد أظهر في السابق قدرات تدريبية عالية وحقق نتائج إيجابية معنا بالإضافة إلى درايته الكاملة باللاعبين وعناصر الفريق ونحن متحمسون للعمل معه مرة أخرى لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية وعودة السماوي إلى سابق عهده».