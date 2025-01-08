المدرب المواطن نجم الجولة الـ 11 لدوري «الهواة»

فرض فريق الفجيرة نفسه نجماً للجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد أن خطف ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه الإمارات (الصقور) بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة يومي السبت والأحد الماضيين.

وبفضل هذا الفوز الذي تحقق في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حافظ الفريق على وجوده في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، على بعد خمس نقاط عن وصيف الترتيب دبا، الذي يمتلك 22 نقطة، لكن الفجيرة لديه مباراة مؤجلة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يسجل فيها الفجيرة هدفاً في الوقت «القاتل»، بعد أن سجل هدفاً مماثلاً في مرمى دبا في الجولة قبل الماضية، إضافة إلى التعادل مع الذيد في جولة سابقة بالطريقة نفسها، ليجمع سبع نقاط مؤثرة في المباريات الثلاث، يمكن أن تدفعه للمنافسة بقوة على الصعود لدوري المحترفين.

وأسهم فوز الفجيرة في تقليص حظوظ فريق الإمارات بالمنافسة على بطاقات الصعود، إذ يبلغ رصيد فريق الإمارات (14 نقطة) في المركز الثامن وهو أقل ترتيب يحتله الفريق طوال مشاركاته في دوري الهواة في مختلف المواسم.

ويمكن وصف الجولة الـ11 بأنها جولة المدرب المواطن، بعد نجاح أربعة مدربين مواطنين في تحقيق نتائج إيجابية، وهم: مدرب حتا محمد جلبوت الذي قاد فريقه للفوز على الذيد (3-0)، وعبدالله مسفر الذي قاد دبا للفوز على «مجد» بالنتيجة نفسها، ومعتز عبدالله الذي قاد فريقه مصفوت للفوز على «غلف يونايتد» بهدف نظيف، كما نجحت كتيبة فريق الحمرية بقيادة المدرب المواطن عيد باروت في إيقاف سلسلة انتصارات فريق العربي المتصدر للمسابقة، بفرض التعادل معه بنتيجة (1-1).