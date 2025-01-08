«بيكسلس وورلد ميديا» ترعى منتخب البادل

أعلن اتحاد البادل وشركة «بيكسلس وورلد ميديا» توقيع اتفاقية رعاية، لتصبح بموجبها الشركة الراعي البلاتيني لمنتخب الإمارات الوطني للبادل للرجال والسيدات.

وأشاد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، بجهود الشركة، حيث قال: «فخورون بهذه الشراكة لدعم فرقنا الوطنية ونمو لعبة البادل في الدولة».

وقال بيان صحافي لاتحاد البادل تنس، إنه بموجب الاتفاقية سيرتدي لاعبو فريقي الرجال والسيدات القمصان التي تحمل شعار «بيكسلس وورلد ميديا» خلال مشاركتهم الدولية.

وأضاف: «تُعدّ الاتفاقية خطوة تعزز التعاون بين المؤسسات الوطنية، وجهودها المشتركة لتطوير الرياضة بشكل عام ورياضة البادل بشكل خاص».