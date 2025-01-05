تعادل غير مرضٍ للشارقة والعين في الدوري

قدم العين والشارقة أكبر هدية لشباب الأهلي بتعادلهما السلبي من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد اليوم الأحد لحساب الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقلص فارق النقاط بين الشارقة ومطارده المباشر شباب الأهلي عند نقطتين، بعدما رفع الملك رصيده إلى 28 نقطة ومازال في الصدارة، فيما صعد العين للمركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة من الطرفين، اذ استهل الشارقة المواجهة بنشاط هجومي للشارقة، وكاد كايو لوكاس أن يُسجل بعد دقيقة واحدة من الانطلاقة، لكنه سقط داخل الصندوق بعد تدخل من جانب كاردوسو، وسط المطالبة بضربة جزاء من دون جدوى.

ونسجل كايو لوكاس في مناسبة ثانية هدفا ملعوبا بـ "الكعب"، بعد تمريرة صنعها له خالد الظنحاني، لكن تقنية (الفار) تدخلت وألغت الهدف لوجود حالة تسلل على مهاجم الشارقة.

ودخل العين الحصة الثانية بشكل أفضل عما كان عليه في الشوط الأول، ونجح حارس الشارقة في الحفاظ على نظافة شباكه بتصديه لتسديدة عبد الكريم تراوري.

وكاد كايو لوكاس أن يُعاقب العين على اندفاعه الهجومي، فانفرد بالمرمى لولا تدخل الحارس خالد عيسى، والذي أبعد الكرة على مرتين.