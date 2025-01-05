«فرسان الإمارات» يظفرون بلقب المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة

هيمن فرسان الإمارات على المراكز الأولى في سباق النسخة الأولى لبطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، والذي شهد مشاركة 108 فرسان وفارسات من 12 دولة بالمجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية.

وحصد فرسان الإمارات المراكز الستة الأولى بالإضافة إلى المراكز من الثامن حتى الـ12، بقيادة بطل السباق الفارس راشد سعيد حمد الكتبي، الذي قطع المسافة على صهوة «ناوي» لإسطبلات «إم 7» بزمن قدره 4:49:12 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 25.10 كلم/ساعة.

وأقيم السباق الذي امتد لمسافة 121 كيلومتراً فئة «نجمتين»، بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وجاء في المركز الثاني الفارس علي عبدالله الفلاسي على صهوة الفرس «هامي» وهي أيضاً لإسطبلات «إم 7» بزمن قدره 4:49:13 ساعات، فيما حل في المركز الثالث أحمد صالح أمين الشرفا على صهوة «غازي فلاوزين» لإسطبلات البراري وسجل 4:49:51 ساعات.

وتوج فرسان العراق بلقب بطولة الفرق بإحرازهم المركز الأول عبر الفريق المكون من زبيدة علي باشا، وشجاع بلال الدليمي، وبيداء منيب الحديثي، وليلى أحمد الفراج.

وتوج الفائزين رئيس اتحاد الفروسية والسباق اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بحضور رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق سلطان خليفة اليحيائي، ومدير القدرة بالاتحاد الدولي للفروسية كريستينا أبودية، والمدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية أحمد السويدي.