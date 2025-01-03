«كأس العالم لسلاح الشيش» تنطلق في الفجيرة اليوم

ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، بطولة كأس العالم لسلاح الشيش «الفلوريه» للشباب والفتيات، التي تُقام منافساتها في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بدءاً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

ويشارك في البطولة 125 لاعباً ولاعبة من 25 دولة.

وستُخصص منافسات اليوم الأول لفئة الشباب، واليوم الثاني لفئة الفتيات، بينما تُقام النهائيات المشتركة للشباب والفتيات في اليوم الثالث.

ويضم منتخب الإمارات تسعة لاعبين ولاعبات، هم: فارس البلوشي، وعبدالرحمن مبارك، وحمد الغافري، وعيسى الزرعوني، ومحمد المهيري، والهيام البلوشي، وحمدة التميمي، وخديجة المسماري، وحصة التميمي.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، موسى البلوشي، أن البطولة تعكس استمرار الإمارات في استضافة البطولات الكبرى بفضل بنيتها التحتية المتطوّرة.