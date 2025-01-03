87 خيلاً تتنافس في الأمسية السادسة لـ «كرنفال سباقات دبي»

يستضيف مضمار «ميدان» العالمي، اليوم، الأمسية السادسة ضمن «كرنفال سباقات دبي»، وهي الأولى في عام 2025، وتشمل ثمانية أشواط قوية بمشاركة نخبة من أبطال السباقات العالمية.

ويشارك في الأمسية 87 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 3.3 ملايين درهم، موزعة على الأشواط الثمانية.

ويتصدر سباق «زعبيل مايل» المشهد كأبرز أحداث الأمسية في الشوط الخامس، الذي يشارك فيه تسعة خيول، وتتنافس على جوائز مالية قدرها 850 ألف درهم.

وفي الشوط السادس «دباوي ستيكس»، الذي يُقام على المضمار الرملي بمشاركة ستة خيول، فقد رصدت له جوائز مالية قدرها 700 ألف درهم.

ويحمل الشوط الثاني اسم «سيف الشرف»، وهو مخصص للخيول في عمر أربع سنوات فأكبر، ويُقام على مسافة 1200 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 13 خيلاً، بينما يحمل الشوط الثالث اسم «سيف التميز»، وهو مخصص للخيول في عمر ثلاث سنوات فأكبر، ويُقام على مسافة 1200 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 13 خيلاً.