محمد بن راشد بن محمد بن راشد يعطي شارة انطلاق سباق «سيف الشرف»

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دشّن سباق «سيف الشرف» للدراجين الهواة الإماراتيين، أمس، فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وتعتبر البطولة الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية التي تبلغ 3.5 ملايين درهم.

وأعطى الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم شارة انطلاقة السباق، يرافقه المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، وبحضور أعضاء اللجنة العليا المنظمة.

كما قام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة قرية البطولة، والاطلاع على التحضيرات التي قامت بها اللجنة المنظمة العليا للسباق الذي امتد لمسافة 143 كلم في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم الطبيعية، وشهد المسار المرور بمناطق جديدة ضمن جهوده لإبراز أجمل المناطق التي تزخر بها دبي.

وتميز السباق بالأجواء الاحتفالية، وهو الذي تم إطلاق مسمى «سيف الشرف» عليه، احتفاءً بمناسبة تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة أخيراً، ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين، والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية، ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً.

وعلى صعيد النتائج، حقق فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي تفوقاً مزدوجاً على صعيد الفردي والفرقي، بعدما توج دراجو الفريق بالمراكز الثلاثة الأولى للفردي، فنال اللقب عبدالعزيز صلاح، يليه زميله راشد محمد البلوشي في المركز الثاني، وجاء ثالثاً هلال الحربي من الفريق نفسه.

وبهذه النتائج، جاء فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في المركز الأول في فئة الفرقي، وجاء فريق شرطة دبي في المركز الثاني، وحلّ فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «ب» في المركز الثالث.

وفي بقية النتائج، فاز طارق البلوشي من فريق ياسي في فئة فوق 40 عاماً، وسعود الزعابي بفئة السبرينت للسرعة في منتصف الطريق. يذكر أن الدورة التاسعة من بطولة السلم، ستتواصل مع إقامة سباق النخبة للرجال في 19 يناير المقبل، ثم السباق الصحراوي في التاسع من فبراير، وسباق السيدات 16 منه.